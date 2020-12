Allemagne: la Saxe, un fief de l'extrême droite particulièrement touché par le Covid-19

Une manifestation contre la politique de lutte contre le Covid-19 du gouvernement allemand à Dresde le 31 octobre 2020. AP - Sebastian Willnow

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Allemagne a introduit ce mercredi des mesures plus strictes pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Si la Bavière a longtemps été la région la plus frappée, c’est désormais la Saxe, dans l’est du pays, qui enregistre les taux d’incidence les plus élevés alors que le Land a été plutôt épargné ces derniers mois. Dans ce fief de l’extrême droite où des manifestations anti-masques importantes ont eu lieu, certains voient dans ce terreau politique une explication de cette forte poussée des infections.