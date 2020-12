Reportage

Brexit: la crainte des bouchons commence à s’installer chez les routiers irlandais

Des camions débarquent d'un ferry irlandais en provenance de Dublin, sur le port de Holyhead sur l'Ile d'Anglesey. Le 14 décembre 2020. REUTERS - PHIL NOBLE

Texte par : RFI

A partir du 1er janvier, le Royaume-Uni n’appartiendra plus à l’union douanière. Et c’est un problème pour les routiers irlandais: que ce soit pour approvisionner l’Irlande ou pour les exports du pays en direction de l’Europe, ils transitent par la Grande-Bretagne, « pont terrestre » entre l’île et le continent. Ce mercredi, les représentants du secteur ont fait part de leur inquiétude au Parlement irlandais.