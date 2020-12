Covid-19: la Russie limite les exportations de denrées pour freiner la hausse des prix

Les effets de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 commencent à se faire sentir dans le pays. Sommé d’agir par Vladimir Poutine, le gouvernement russe a pris ce mardi 15 décembre une série de mesures destinées à enrayer la hausse importante du prix des denrées de base comme les pâtes, le pain, l’huile de tournesol ou encore le sucre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Moscou, Jean-Didier Revoin

Taxe sur les exportations de blé et quota d’exportation sur les graines de tournesol et de colza : voilà quelques mesures prises par Mikhaïl Michoustine pour freiner la hausse des prix des denrées de base. En limitant la vente de ces produits sur le marché international dès le début de 2021, le gouvernement russe espère accroître l’offre sur le marché intérieur et par conséquent, faire baisser les prix.

La semaine dernière, Vladimir Poutine avait sommé le Premier ministre d’agir. Le président russe avait en effet jugé inacceptable la hausse du prix du sucre de 71 %, celui des céréales de 20 %, celui des pâtes de 10 % et celui du pain de 6 %. Des hausses qui contrastent fortement avec la baisse de plus de 4 % du revenu disponible des ménages et qui mettent en évidence les difficultés qui attendent l’économie russe dans les mois à venir en raison de l’épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, un accord pour la fixation du prix de certains aliments pourrait être conclu entre fournisseurs et détaillants sous le contrôle du service anti-monopole.

►À lire aussi : Covid-19: en Russie, avec les premiers volontaires de la campagne de vaccination

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne