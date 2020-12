Royaume-Uni: pour la première fois, la pollution est reconnue comme une cause de décès

La ville de Londres, un jour de forte pollution atmosphérique. AP - Matt Dunham

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La justice britannique a finalement reconnu la pollution comme l'une des causes de la mort d'une fillette décédée en 2013 d’une insuffisance respiratoire. Même si le gouvernement estime que le nombre de morts dû à la pollution est de 30 000 personnes par an, c'est la première fois qu'elle est reconnu comme la cause directe d'un décès identifié.