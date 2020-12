Russie: qui est Evgueni Prigojine du groupe Wagner sanctionné par la Cour de justice européenne ?

L'homme d'affaires Evgueni Prigojine, le 9 août 2016, lors d'un sommet entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, à Saint-Petersbourg.

L’oligarque russe Evgueny Prigojine a annoncé mardi 15 décembre qu’il contestera devant la Cour de justice européenne les sanctions qui le visent directement, pour son rôle déstabilisateur en Libye via sa société militaire privée Wagner. Qui est cet homme d’affaires plutôt discret, mais puissant et dont le nom revient pourtant dans de nombreux dossiers sensibles pour le Kremlin ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

À 59 ans, celui qu’on surnomme « le cuisinier de Poutine », fait partie du cercle des proches du président russe. Après dix années passées en prison pour braquage, il se lance dans la restauration à Saint-Pétersbourg après la chute de l’Union soviétique, au début des années 1990. De fil en aiguille, il obtiendra de juteux contrats publics qui assureront sa fortune en fournissant les écoles de Moscou ou le ministère de la Défense.

Mais on dit de lui qu’il met une partie de sa fortune au service du Kremlin. Cela en finançant par exemple l’usine à trolls impliquée dans l’ingérence électorale américaine de 2016. Ou encore la milice privée Wagner, dont les hommes se sont distingués dans le Donbass ukrainien, en Syrie et plus récemment sur le territoire libyen.

S’il a toujours nié être impliqué dans ces affaires, il voue en revanche une haine farouche à l’opposant Alexeï Navalny dont une enquête sur la corruption l’avait égratigné. Accusé de livrer de la nourriture avariée dans des écoles, il fait condamner l’opposant par la justice à une amende de près d’un million d’euros pour diffamation. Le verbe haut, Evgueny Prigojine affirme être prêt à « lui proposer de dormir pour pas cher devant ma porte » ou qu’il est impératif que l’opposant « guérisse pleinement, car il me doit de l'argent ».

►À lire aussi : Russie: Wagner, le bras armé privé de Moscou

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne