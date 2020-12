Brexit: l’UE décide la reconduite des quotas de pêche, un enjeu majeur des négociations

Pêcheur dans le port de Boulogne-sur-mer, dans les Hauts de France. La pêche est l'un des enjeux majeurs du Brexit. AP - Thibault Camus

Va-t-on vers un accord dernière minute entre le Royaume-Uni et les 27 sur leur future relation commerciale ? En tout cas le négociateur européen sur le Brexit Michel Barnier a jugé jeudi, auprès d'eurodéputés, « difficile mais possible de parvenir à un accord » d'ici vendredi. Des propos aussitôt tempérés par Londres. Le sujet qui coince le plus, c’est la pêche.