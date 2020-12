Covid-19: ces chefs d'États qui ont contracté le virus

Emmanuel Macron n’est pas le premier président à être contaminé au Covid-19. Tour d’horizon des dirigeants internationaux qui ont déjà contracté la maladie.

Les deux malades du Covid-19 les plus médiatisés ont été sans aucun doute Donald Trump et Boris Johnson. Le président américain s’était obstinément refusé de porter un masque et avait prédit la fin « comme par magie » de la pandémie. Le Premier ministre britannique, quant à lui, s’était vanté de serrer les mains des malades.

Tous deux n’avaient cessé de minimiser les dangers du virus jusqu’à ce qu’ils soient touchés eux-mêmes par « cette grippette », comme l’avait qualifié le président brésilien, Jair Bolsonaro qui, lui aussi, a fini par se faire contaminer.

Le Covid-19 frappe les chefs d’Etat - on pense aux présidents polonais, bolivien et biélorusse - tout comme les chefs de gouvernement, tels que les Premiers ministres russe ou kosovar par exemple Sans oublier les têtes couronnées : le prince Charles et le prince Albert de Monaco n’ont souffert que de symptômes légers du virus.

D’autres subissent des formes plus graves. Le président algérien Abdelmajid Tebboune est hospitalisé depuis deux mois en Allemagne.

