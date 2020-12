Covid-19: des eurodéputés demandent la distribution de vaccins aux pays pauvres

Lors d'un débat ce mercredi 16 décembre au Parlement européen, la Commission européenne a confirmé que le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNtech sera très probablement disponible pour Noël. Une annonce saluée par les eurodéputés qui appellent l'Europe à en faire davantage pour que les pays pauvres aient eux aussi accès rapidement au vaccin.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

« Personne ne sera en sécurité si nous ne sommes pas tous en sécurité, a lancé le vice-président de la commission européenne Margaritis Schinas. Il faut donc garantir un accès universel et équitable des vaccins. Personne ne sera laissé de côté. Nous donnerons une proportion de nos vaccins à nos partenaires des Balkans occidentaux, et au personnel médical en première ligne dans les pays les plus pauvres. »

De nombreux eurodéputés ont regretté l'absence d'accord à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur une exemption des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid-19. Cela permettrait un plus grand partage des connaissances sur les traitements, et du coup, une plus large production des vaccins.

Négociations en cours

« Une centaine de pays nous demandent de pouvoir produire eux-mêmes le vaccin. Et quel est la réponse alors de l’Union européenne ? "Non, nous laisserons ces vaccins dans les mains des multinationales pharmaceutiques" ? C’est inacceptable, s’indigne Marc Botenga, eurodéputé belge d'extrême gauche. À la protection de tous, on en vient à défendre les profits de quelques-uns. »

Réponse de la Commission européenne : les négociations sont en cours et nous ferons le nécessaire pour éviter un blocage.

