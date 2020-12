À la une: en Albanie, la rage et le désespoir de la jeunesse

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

La jeunesse d'Albanie dans les rues contre les violences policières

Le 8 décembre dernier, Klodian Rasha, un jeune Albanais de 25 ans, était tué par un policier. Depuis, la jeunesse descend dans les rues de Tirana et à la violence des manifestants répond celle des forces de l’ordre. Mais ce meurtre, si tragique soit-il, suffit-il à expliquer cette explosion de colère ? Et si c’était la société tout entière qui était malade ? L’éditorial d’Andi Bushati pour le site Lapsi.

Réveillon ou contagion ?

Alors que la Serbie subit une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, le Comité chargé de gérer la crise sanitaire est tiraillé entre des exigences contradictoires : médicales, économiques et politiques. Discrédité, ce dernier est de plus accusé de manipuler les chiffres, renforçant encore la méfiance des citoyens. Bref, le comité de crise est en crise.

En Bosnie-Herzégovine, malgré l'instauration de mesures restrictives, certains hôtels, restaurants et boîtes de nuit ont décidé d’organiser des galas de Nouvel An. Tous assurent avoir prévu des dispositions sanitaires, mais les autorités ne voient pas ces festivités d’un bon œil. Alors, réveillon ou contagion ?

En Grèce, le Parlement a voté mardi le budget 2021 : les dépenses militaires vont doubler. En pleine crise économique et sanitaire, Athènes achète des Rafales français. Un choix que dénonce l’opposition de gauche.

En Roumanie enfin, l’entreprise publique Unifarm est devenue le symbole de la gestion corrompue de la crise sanitaire. Son patron est aujourd’hui poursuivi pour abus de fonction et détournement de fonds.

Comment relancer l'intégration européenne ?

Alors que l’Union européenne (UE) perd de sa crédibilité dans les Balkans, même auprès des catégories de la population les plus europhiles, comment relancer le processus d’élargissement ? Sofia bloque par exemple l’intégration européenne de Skopje. Pourtant, la Bulgarie et la Macédoine du Nord partagent une histoire largement commune.

Il y a 25 ans, la Bosnie-Herzégovine signait les Accords de paix de Dayton. Une génération s’est écoulée depuis la fin de la guerre, mais les rêves de la jeunesse sont les mêmes : comment construire dans une société détruite, se battre et tenter de survivre ? Alors que les espaces naturels sont menacés par une exploitation intensive, de plus en plus de citoyens font également face à l’urgence environnementale et se mobilisent pour défendre leur droit à l’eau, à l’air et à la nature.

Serge Gainsbourg et Jane Birkin en Yougoslavie

1970, année socialiste. Au milieu de l’été Serge Gainsbourg et Jane Birkin jouent les Partisans en Yougoslavie. 50 ans plus tard, leurs partenaires balkaniques se souviennent.

Depuis le 10 jusqu'à ce vendredi 18 décembre 2020, enfin, les Juifs du monde entier célèbrent Hanoucca. L’occasion de préparer de délicieux beignets dorés et croustillants. Dijamanti Beraha-Kovačević, née à Pristina, habite à Belgrade. Elle est l’auteure de Jevrejski kuvar, un livre de cuisine juive aux mille saveurs où se mêlent règles traditionnelles et spécialités locales.

