Autriche: le gouvernement annonce la prochaine entrée en vigueur d'un troisième confinement

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz lors de l'annonce de l'entrée en vigueur d'un troisième confinement le 18 décembre 2020. AP - Ronald Zak

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A compter du 26 décembre et jusqu’au 18 janvier au moins, les déplacements seront de nouveau restreints en Autriche, les commerces non essentiels fermés et l’enseignement à distance mis en place. Une décision qui s’est imposée alors que le pays enregistre un nombre de contaminations quotidiennes toujours trop élevé aux yeux du gouvernement, encore plus de 2 000 ce vendredi.