Brexit: un rapport alerte sur le manque de préparation du Royaume-Uni

Un poste frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, le 12 décembre 2020. AP - Peter Morrison

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que Londres et Bruxelles sont engagés dans d'ultimes et difficiles négociations pour tenter de trouver un accord sur leur relation post-Brexit avant l'échéance fatidique du 31 décembre, un rapport parlementaire britannique alerte sur le manque de préparation du Royaume-Uni. Il met l’accent sur les perturbations attendues dans les ports et les répercussions sur la sécurité.