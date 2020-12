Coronavirus: Londres durcit les restrictions pour la saison de Noël

La vaccination en Grande Bretagne a débuté il y a dix jours mais le virus se propage rapidement et sous une nouvelle forme dans le sud du pays. Le Premier ministre Boris Johnson a donc annoncé de nouvelles restrictions ce samedi soir, notamment pour la période de Noël.

Avec notre correspondant à Londres, Maxence Peigné

Ce samedi matin encore les Britanniques pouvaient espérer passer les fêtes de Noël avec quelques proches, ce soir, au vu de la situation sanitaire, Boris Johnson a douché leurs espoirs lors d'une allocution télévisée.« C'est avec le cœur gros, leur a dit-il, que je vous informe que nous ne pourrons pas passer Noël comme prévu. » Et pour cause, le virus a muté dans le sud de l'Angleterre, où il est devenu plus agressif et plus contagieux.

Le Premier ministre a expliqué que la propagation été désormais accélérée par une nouvelle découverte cette semaine. Elle serait jusqu'à 70% plus contagieuse. Un quatrième niveau d'alerte va donc entrer vigueur dès ce dimanche, en plus des trois déjà existant. Il touchera d'abord à Londres au sud-est du pays.

Et les restrictions y seront semblables à celle du confinement national de novembre dernier, ce qui signifie que leurs habitants devront rester à la maison. 350 000 britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. Samedi soir Boris Johnson a dit n'avoir aucune preuve que cette nouvelle souche y serait plus résistante.

