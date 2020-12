Covid-19: Londres et une partie de l'Angleterre en alerte maximale

A Londres, pubs, restaurants et hôtels ont été contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. AP - Matt Dunham

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Face à la propagation du coronavirus, des millions de personnes vivant dans plusieurs régions situées dans l'est et le sud-est de l'Angleterre vont être soumises à partir de ce samedi 19 décembre aux restrictions les plus sévères pour lutter contre le Covid-19.