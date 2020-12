Royaume-Uni: la nouvelle souche du Covid-19 provoque l’angoisse des pénuries

Une femme fait ses courses dans un supermarché de Londres dont les rayons sont à moitié vide. le 21 décembre 2020. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Grande Bretagne est plus que jamais une ile en Europe. Ses voisins lui ont presque tous fermé leurs frontières à cause de sa situation sanitaire et de la nouvelle souche du Covid-19 qui y a été découverte. Depuis plus de 24 heures, aucun camion de marchandises n’est arrivé dans ses ports et l’inquiétude grandit quant aux risques de pénuries si les liaisons maritimes ne sont pas rétablies rapidement.