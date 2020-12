Brexit: Gibraltar inquiète pour son avenir à quelques jours du 31 décembre

À moins de dix jours de la fin de la transition vers le Brexit, les quelque 33 000 habitants de Gibraltar ne savent toujours pas quel sort va leur être réservé dans leur relation avec l’Espagne. Une incertitude partagée par tous les habitants de la baie, et notamment par les 10 000 Espagnols transfrontaliers qui chaque jour se rendent sur le Rocher pour aller travailler.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Gibraltar,

En parlant avec les llanitos, comme les Espagnols appellent les habitants de Gibraltar, on a la sensation qu’ils vivent un divorce forcé. Plus encore que les Écossais ou les Irlandais du Nord, les Gibraltariens avaient voté avec une écrasante proportion de 96% contre le Brexit. La principale préoccupation des habitants reste le passage de la frontière, qui pourrait devenir beaucoup plus compliqué si aucun accord n’est trouvé. De nombreux habitants de Gibraltar possèdent des maisons secondaires en Espagne. C’est également de l’autre côté de la frontière espagnole qu’ils effectuent la plupart de leurs course, aussi bien alimentaires que de meubles ou de vêtements.

Le Brexit, une menace économique pour la région

Pour les habitants de la Linea, la ville espagnole qui jouxte Gibraltar, une fermeture sévère de la frontière risque d’être une catastrophe économique. Ici, le chômage concerne 35% des actifs. Près de 10 000 personnes travaillent chez les Britanniques, pour beaucoup comme employés de maison, mais aussi comme maçons ou encore comme commerçants. L'économie souterraine, non mentionnée mais connue de tous, fait également vivre de nombreuses familles d'Andalousie, avec notamment la contrebande de tabac.

À Gibraltar, certaines activités économiques risquent d’être elles aussi touchées. Place financière prisée, Gibraltar est connu par exemple pour abriter de nombreuses compagnies d’assurance. Celles-ci fonctionnent notamment avec les Anglais installés en Europe, et le Brexit risque de changer la donne.

► À lire aussi : Gibraltar: le rocher de la discorde entre l’Espagne et le Royaume-Uni

Inquiétude autour du Covid-19 et de sa nouvelle souche

Dans les boutiques quasiment désertes depuis le renforcement des mesures de sécurité liées à la pandémie, c’est la même litanie partout : « Le Covid nous plombe la fin de l’année et le Brexit risque d’amputer les prochains mois », déplorent les commerçants. Lors de la première vague, Gibraltar avait bien résisté à la pandémie déplorant officiellement six décès, mais depuis une semaine les cas de contagion ont explosé passant de 30 à 200 en une semaine.

Et depuis lundi, c'est un cas de contamination par la nouvelle souche du virus qui inquiète dans l'enclave britannique. Tous les pubs et restaurants ont donc fermé ainsi que les écoles jusqu’au 10 janvier. Mais, comme le disait une dame mardi sur Main Street, la principale artère commerçante de Gibraltar : « On a su résister à quarante ans de Franquisme alors ni le Covid ni le Brexit ne pourront nous vaincre. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne