Brexit: le secteur de la santé britannique s'inquiète, à quelques jours de l'échéance

Fresque en l'honneur du NHS à Belfast,en mai 2020 (Photo d'illustration). AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À moins de dix jours de l'échéance et de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, Londres et Bruxelles peinent à s'entendre sur les termes de leur future relation commerciale, faisant resurgir le spectre d'une absence d'accord et les craintes de graves perturbations dans les approvisionnements du pays. Le secteur de la santé, notamment, s’inquiète.