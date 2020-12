Moldavie: démission du Premier ministre pro-russe juste avant l'investiture de la présidente

Le Premier ministre moldave Ion Chicu a démissionné alors que la présidente progressiste va être investi ce 24 décembre 2020 (image d'illustration). © AP/Roveliu Buga

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La démission du Premier ministre moldave Ion Chicu et de son gouvernement intervient comme une surprise dans la crise politique que traverse le pays. Elle pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées dans le pays le plus pauvre d’Europe, situé entre la Roumanie et l’Ukraine. Et ce alors que ce 24 décembre, la présidente récemment élue, Maia Sandu, est officiellement investie.