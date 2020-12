Brexit: l’UE et le Royaume-Uni trouvent un accord, retour sur 4 ans de négociations

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de négociations autour du Brexit à Bruxelles, le 9 décembre 2020. AFP - AARON CHOWN

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Comme un cadeau de Noël : après dix mois de négociations tendues et laborieuses, l’Union européenne et le Royaume-Uni sont enfin parvenus à un accord sur leur future relation commerciale et évitent donc in extremis un « no deal », à une semaine de la rupture définitive. Retour sur quatre ans de laborieuses négociations, depuis le référendum en 2016, lorsque les Britanniques ont décidé de quitter l’UE.