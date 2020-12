À la Une : avec les réfugiés, dans les «jungles» aux confins de la Bosnie-Herzégovine

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Ljubiša Danilović est allé à la rencontre d'exilés qui essaient tant bien que mal de survivre dans les squats et les forêts du nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Ils vont tenter, souvent à plusieurs reprises, le très dangereux passage de la frontière croate, ou ils attendent qu’une place se libère dans un camp de réfugiés. Le froid de l’hiver rend la survie encore plus difficile. Reportage photos à Bihać et Velika Kladuša.

Le nombre de réfugiés forcés de chercher des abris dans les forêts environnantes ou de squatter des bâtiments à l’abandon a encore augmenté avec la fermeture du camp de Lipa, qui abritait 1200 personnes. Cette décision de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) après ses appels répétés aux autorités locales de fournir le camp en services de base, comme l’accès à l’eau courante, l’électricité et un accès routier. Des appels restés lettre morte. Un incendie s'est déclenché le matin de l'évacuation du camp, créant la panique.

Vers des élections anticipées au Kosovo

Le gouvernement d'Avdullah Hoti a été démis par la Cour constitutionnelle. Sa formation avait en effet été approuvée par un député condamné par la justice, qui n’avait donc pas le droit de siéger. Le Kosovo se dirige vers de nouvelles élections législatives anticipées, probablement à la fin du mois de janvier. Après l'inculpation et la démission de Hashim Thaçi, il s'agit là du énième épisode d'une crise politique qui dure depuis la chute du gouvernement d'Albin Kurti en avril 2020.

Une autre interminable crise politique semble quant à elle avoir pris fin, à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Cette ville-emblème de la guerre n'avait pas eu d'élections municipales depuis 2008. Elles ont finalement eu lieu dimanche 20 décembre, avec une participation encourageante de 55%. Les partis nationalistes restent majoritaires, mais leurs positions ne sortent pas renforcées de ce scrutin. L’arrivée de nouvelles voix au conseil municipal ouvre même une brèche pour les quatre ans à venir, dans une ville si longtemps verrouillée.

Île disparue et patrimoine abandonné

Avant qu’elle soit submergée il y a 50 ans par la construction du barrage des Portes de Fer, Ada Kaleh avait une équipe de football, dont l’histoire est tout aussi mystérieuse et chaotique que celle de cette île du Danube, entre Roumanie et Serbie. Récit-plongée dans cette Atlantide danubienne.

Des petits palais baroque ou art déco qui tombent en ruines, mangés par la végétation. En Voïvodine, des dizaines de châteaux sont laissés à l’abandon, et ni l’Etat ni la région n’ont les moyens ni la volonté de les restaurer. Voyage sur la route de ces châteaux abandonnés.

« Personne ne doit avoir faim »

C’est un restaurant pas comme les autres. À Pula, en Croatie, la majorité des employés de Bistro Punkt sont en situation de handicap. En ces temps de pandémie et de confinement, ils servent des repas gratuits aux personnes précaires. L'exemple d'une entreprise sociale et solidaire qui arrive à survivre sans subventions sur un marché pourtant concurrentiel.

