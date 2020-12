Brexit: David Frost et Michel Barnier, les deux négociateurs à l’origine de l’accord

Côté européen, c'est le français Michel Barnier qui menait les négociations pour la future relation commerciale avec le Royaume-Uni, et côté britannique, le négociateur en chef était un fidèle de Boris Johnson, David Frost. Oliver Hoslet/Pool via REUTERS

Après dix mois de négociations tendues et laborieuses, l’Union européenne et le Royaume-Uni sont enfin parvenus à un accord sur leur future relation commerciale. Ils évitent donc in extremis un «no deal», à une semaine de la rupture définitive. Il aura fallu quatre ans pour en arriver là, depuis le référendum où les Britanniques ont décidé de quitter l’Union européenne. Côté européen, c'est le français Michel Barnier qui menait les négociations et côté britannique, le négociateur en chef était un fidèle de Boris Johnson, David Frost.