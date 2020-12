Italie: arrivée du premier camion de vaccins contre le Covid-19

Le camion, en provenance de Belgique, contenant 9750 doses de vaccins anti-Covid, est arrivé vendredi soir à l’hôpital Spallanzani, spécialisé dans les maladies infectieuses, et équipé de congélateurs permettant de conserver les précieuses doses à –75 degrés. menahem kahana AFP/Archivos

L’Italie, qui est le cinquième pays le plus touché au monde par le coronavirus en nombre de décès, a fait acheminer par camion frigorifique, en provenance de Belgique, les premiers lots de doses de vaccin Pfizer-BioNTech. Ils sont arrivés à Rome après un voyage de plus de dix heures sous escorte et suivi en direct par les chaînes de télévision. Comme ailleurs en Europe, la campagne de vaccination débutera le 27 décembre.