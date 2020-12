Vatican: une bénédiction Urbi et Orbi sous le signe du Covid-19

Le Pape François lisant sa bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde le 25 décembre 2020. Handout VATICAN MEDIA/AFP

Depuis Rome, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël puis sa bénédiction Urbi et Orbi, « à la ville et au monde ». Un message, prononcé cette année depuis l'intérieur de la basilique Saint-Pierre et non au balcon, en raison du confinement en Italie et qui est revenu en particulier sur l'épidémie de Covid-19.