Allemagne: les derniers vœux du Nouvel An d'Angela Merkel

Angela Merkel lors de l'enregistrement de ses derniers vœux du Nouvel An, le 30 décembre 2020 à Berlin. AP - Markus Schreiber

C'est un peu avant terme qu'une page d'histoire se clôt. Neuf mois avant les prochaines élections générales allemandes et son départ des affaires, Angela Merkel s'adresse une 16e et dernière fois à ses concitoyens pour les traditionnels vœux du Nouvel An. Leur contenu a été publié avant leur diffusion à la télévision ce soir.