Allemagne : un nouveau record de décès dus au Covid-19

L'Allemagne a enregistré un nouveau record négatif avec 1 129 personnes mortes du Covid-19. Le nombre de nouvelles infections ne baisse pas suffisamment pour espérer une levée des restrictions actuelles. Le pays progresse en revanche dans sa campagne de vaccination avec 78 000 personnes déjà traitées.

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

« L’Allemagne, le pays qui pose problème en Europe ». Récemment, le quotidien Bild Zeitung a une nouvelle fois tiré à boulets rouges sur la politique sanitaire du gouvernement. Le pays, considéré comme le meilleur de la classe au printemps, ne réussit pas ces dernières semaines à endiguer la deuxième vague de Covid-19. L’été, assez serein sur le front de la pandémie, n’a pas été utilisé comme il aurait pu l’être pour renforcer la sécurité sanitaire dans les écoles ou pour mieux protéger les plus âgés.

Les premières mesures entrées en vigueur début novembre - fermeture des bars et des restaurants, des clubs de sport et des lieux culturels - ont juste suffi à briser la hausse exponentielle des nouvelles infections. À la mi-décembre, les autorités ont durci ces mesures avec la fermeture des commerces non essentiels et des écoles et en réduisant sévèrement le nombre de contacts autorisés.

Jusqu’à présent la situation ne s’est pas améliorée de façon notable. Le ministre de la Santé a prévenu ce matin : « Nous sommes encore très loin d’un retour à la normale ». Les restrictions actuelles prévues jusqu’au 10 janvier seront probablement prolongées, totalement ou partiellement. Réponse la semaine prochaine lors d’une nouvelle rencontre entre la chancellerie et les régions.

