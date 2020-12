Brexit: l’organisation du futur trafic trans-Manche prend forme

À partir du 1er janvier 2021, jour J du Brexit, c’est le retour des passeports, des formalités douanières et des contrôles sanitaires. Les 12 000 camions et les 60 000 personnes qui passent quotidiennement par les ports de Calais et Dunkerque vont devoir se soumettre à la nouvelle réglementation. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Texte par : RFI

La sortie du Royaume-Uni du marché européen met fin à la libre circulation des personnes et des marchandises. Le 1er janvier 2021, jour J du Brexit, verra le retour des passeports, des formalités douanières et des contrôles sanitaires. Actuellement, 70% des échanges commerciaux entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni transitent par Calais et Dunkerque. Les 12 000 camions et les 60 000 personnes qui passent quotidiennement par ces deux ports français vont devoir se soumettre à la nouvelle réglementation.