Turquie: en pleine crise économique, la loterie en fait rêver plus d’un

Vue sur la mosquée de Soliman le Magnifique à Istanbul en Turquie. Pixabay/Falco

Que feriez-vous avec 10 millions d’euros ? La somme en fait rêver plus d’un. À l’approche du nouvel an, chaque pays organise un gigantesque loto, mais en Turquie, frappée par une crise économique galopante, la somme est d’autant plus cruciale, comme à Eminonü, un quartier historique d’Istanbul, où, malgré le coronavirus, des centaines de personnes font la queue, chaque jour, pour acheter des tickets.