Union européenne: Berlin passe la présidence à Lisbonne en pleine crise du Covid-19

Comme tous les six mois, un passage de relais a eu lieu ce matin au sein de l'Union européenne. C'est le Portugal qui assurera la présidence des 27 pour les six mois à venir. Lisbonne succède à l'Allemagne au terme d'un mandat très attendu et qui a été chamboulé par la pandémie.

Publicité Lire la suite

Gérer les crises. C’est la spécialité d’Angela Merkel depuis 15 ans, rappelle notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. La crise financière puis économique à la fin de la dernière décennie, la crise de la zone Euro, celle des réfugiés, le Brexit et la pandémie de Covid-19. Aucun chef de gouvernement ou chef d’État n’a une telle expérience en Europe.

Angela Merkel a évité que l’Union « ne vole en éclats » souligne la presse allemande. Le compromis historique de Berlin sur une dette commune européenne pour le fonds de solidarité, le sommet marathon de juillet, les négociations avec la Hongrie et la Pologne au goût amer pour certains pour éviter une implosion : cela est à mettre au crédit de la présidence allemande. Comme cet engagement ambitieux pour le climat d’ici 2030 dont la mise en œuvre reste à surveiller.

Une vaccination universelle européenne

L’accord sur les futures relations de l’Union européenne avec le Royaume-Uni a été négocié par Bruxelles mais Berlin ne peut que s’en féliciter. Et l’Allemagne a fait le forcing pour qu’un accord de principe UE/Chine sur les investissements soit trouvé en dernière minute. La pandémie a malgré tout chamboulé la présidence allemande très attendue. À son passif, on peut inscrire, l’absence d’accord sur le dossier migratoire ou la conférence sur l’avenir de l’Europe au point mort. Pour autant, à Bruxelles, on se demande qui après le départ de la chancelière jouera son rôle en cas de crise majeure.

►À écouter aussi : Invité international - Accord sur les investissements Chine-UE: « on offre une victoire diplomatique à Xi Jinping »

De son côté, le Portugal prend pour la 4e fois la présidence tournante du conseil européen. La présidence sera fortement marquée par la pandémie du Covid-19 et Lisbonne a d'ores et déjà donné le ton. Antonio Costa le premier ministre Portugais a fait de la vaccination universelle européenne un des axes prioritaires de son mandat à la tête de l’Europe, explique notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy.

Une Europe sociale pour Lisbonne

Signe des temps, la hiérarchie gouvernementale du Portugal a été modifiée pour les six mois de présidence européenne. Au chef du gouvernement la gestion du Covid-19 et les questions économiques, au ministre des Affaires Étrangères Augusto Santos Silva la gestion courante de la présidence du conseil. Placé sous la devise « le temps d’agir pour une récupération juste, verte et digitale », Lisbonne donne le ton de ses priorités. Avec la mise en place des plans nationaux de relance économique et de résilience afin d’accélérer l’arrivée de l’aide dans les pays en difficultés.

Mais, malgré ou à cause de ces impératifs économiques, Lisbonne ne veut pas oublier l’Europe sociale et organisera un sommet sur cette question, en y associant la société civile. Enfin, outre le délicat dossier de l’après-Brexit (alors que le divorce est prononcé), le Portugal a bien l’intention de porter les dossiers qui lui tiennent à cœur, comme les relations avec l’Afrique et la zone indo-pacifique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne