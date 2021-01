Brexit: des incertitudes demeurent pour le secteur agricole

Un agriculteur anglais venu manifester près du Parlement britannique alors que celui examinait un projet de loi sur l'agriculture, le 12 octobre 2020. AP - Kirsty Wigglesworth

2 mn

C'est le D-day, le Royaume-Uni et l'Union européenne consomment leur divorce pour de bon. L'accord commercial que Londres et Bruxelles ont conclu in extremis la veille de Noël évitera une rupture trop abrupte notamment dans le secteur agricole. Aucun droit de douane ni quota ne seront appliqués, mais des interrogations demeurent.