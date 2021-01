Le Premier ministre grec nomme une ancienne figure de l'extrême droite à l'Intérieur

En Grèce, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis vient de remanier son gouvernement. Si la majorité des portefeuilles clés n’ont pas changé de propriétaires, celui de l’Intérieur revient à Makis Voridis, issu à l’origine de l’extrême droite.

Makis Voridis, qui vient d’être nommé ministre de l’Intérieur, n’en est pas à son premier poste ministériel en Grèce. Au début des années 2010, cet avocat de 56 ans a d’abord été ministre des Transports du gouvernement Papademos, puis, en 2014, il a occupé quelques mois le poste de ministre de la Santé du gouvernement Samaras. Dans le gouvernement grec tout juste remanié, il était jusqu’à présent à la tête du ministère du Développement rural, indique notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.

Dans les années 1990, Makis Voridis s’est notamment fait connaître pour avoir fondé le parti d’extrême droite Front hellénique avant de rejoindre dix ans plus tard le Laos, une autre formation grecque classée à la droite de la droite. Il en sera expulsé en 2012, en pleine crise de la dette publique, après un vote en faveur d’un second mémorandum, c’est-à-dire une série de prêts internationaux accordés en échange d’une politique d’austérité de la part d’Athènes.

C’est alors que Makis Voridis rejoint la formation conservatrice Nouvelle Démocratie, le parti au pouvoir. Ce parti lui permet aujourd’hui d’accéder au ministère de l’Intérieur d’un pays qui est l’une des principales portes d’entrée des demandeurs d’asile en Europe.

Outre ce changement, Sofia Voultepsi, ancienne journaliste et députée de Nouvelle Démocratie depuis 2004, réputée pour ses positions populistes et son franc parler sur les plateaux télévisés, est nommée ministre adjointe à l'Intégration des réfugiés. En 2014, lors d'un débat télévisé sur la chaîne Mega, elle avait qualifiés les migrants d'« envahisseurs non armés ».

Au sein du nouveau cabinet, Nicholas Yatromanolakis, 44 ans, est le premier homme ouvertement homosexuel à être nommé ministre en Grèce. Il devient ministre adjoint à la Culture contemporaine.

Vers des législatives anticipées ?

Le Premier ministre grec a confirmé dans leurs positions les ministres qui sont au premier front de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques.

Pour Nassos Iliopoulos, porte-parole du principal parti d'opposition, Syriza (gauche radicale), interrogé sur la télévision publique ERT, « aucun changement dans le gouvernement ne va protéger Monsieur Mitsotakis ». « Le gouvernement a une responsabilité claire dans la tragédie que nous subissons durant cette deuxième vague, où durant un confinement de deux mois 4 331 compatriotes sont décédés », a-t-il ajouté.

Il s'agit du deuxième remaniement du gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, élu en juillet 2019. Selon plusieurs analystes, ce remaniement pourrait ouvrir la voie à des élections législatives anticipées. Dans le plus récent sondage, conduit par l'institut MRB, le parti conservateur du Premier ministre reste en tête des intentions de vote avec 38,1%, bien devant le Syriza qui ne recueillerait que 23,1%.

