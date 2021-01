Royaume-Uni: la justice refuse la demande de remise en liberté de Julian Assange

Malgré son refus de l'extrader vers les États-Unis, la justice britannique a décidé mercredi de maintenir en détention le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, en attendant l'examen de l'appel formé par les États-Unis qui veulent le juger pour la diffusion massive de documents confidentiels.

Publicité Lire la suite

Quarante-huit heures après la victoire remportée lundi par l'Australien de 49 ans, « C'est une immense déception », a réagi sa compagne Stella Morris. L'avocate, qui a eu deux enfants avec Julian Assange, a appelé de nouveau le ministère américain de la Justice à « abandonner les poursuites » contre lui et au président des États-Unis de le « gracier ».

Invoquant le risque de suicide du fondateur de WikiLeaks dans le système carcéral américain, la juge britannique Vanessa Baraitser a refusé lundi 4 janvier son extradition vers les États-Unis. Dans la foulée, les autorités américaines ont notifié au tribunal leur intention de faire appel.

Mercredi 6 janvier, la magistrate a estimé qu'il existe «des motifs sérieux de croire que si M. Assange était libéré aujourd'hui, il ne se rendrait pas au tribunal pour faire face à la procédure de recours». « Nous voulons que ça se termine, mais nous sommes confiants que la justice prévaudra », a réagi à la sortie du tribunal le rédacteur en chef de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson.

Bracelet électronique…

A l'audience, la représentante de l'accusation Clair Dobbin a souligné que Julian Assange, qui « se considère comme étant au-dessus les lois », a les « ressources » pour fuir, mettant en avant l'offre d'asile politique faite par le Mexique.

Un risque écarté par l'avocat de Julian Assange, Edward Fitzgerald, qui a plaidé que son client avait « toutes les raisons » de ne pas se soustraire à la justice britannique qui a tranché en sa faveur lundi. Invoquant la vie de famille qui l'attend à l'extérieur, il a proposé son placement sous surveillance par bracelet électronique, en vain.

🚨 La justice britannique vient de refuser la libération sous caution de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks.



Cette décision de justice a rendu arbitraire son maintien en détention !



Nous devons rester mobilisés : #FreeAssange https://t.co/RH4WIIYlfS — Amnesty France (@amnestyfrance) January 6, 2021

Julian Assange a été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution. Il craignait une extradition vers les États-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de poursuites pour viol qui ont depuis été abandonnées.

L'Australien, soutenu par nombre d'organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.

► À lire aussi : Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est-il un espion ou un symbole de la liberté d’informer?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne