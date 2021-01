Covid-19 en Irlande: encore plus de restrictions en raison de la troisième vague

En Irlande, le gouvernement veut limiter au maximum les déplacements (photo d'illustration). PAUL FAITH / AFP

RFI

Comme plus ou moins partout dans le monde, l’Irlande traverse une troisième vague de la pandémie de Covid-19 encore plus exigeante pour les hôpitaux que les deux premières. Le Premier ministre a annoncé, ce mercredi 6 janvier 2021, un énième durcissement des restrictions : fermeture des écoles, des sites de construction, et aussi l’interdiction pour les commerces non-essentiels d’opérer en « click and collect ».