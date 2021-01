Covid-19: les européens désunis face à la vaccination

L'agence des médicaments de l'Union européenne a donné le mercredi 6 janvier 2021 le feu vert au vaccin COVID-19 de Moderna. AP - Charlie Riedel

L’Agence européenne des médicament a donné son feu vert mercredi 6 janvier pour l'utilisation du vaccin Moderna dans les pays de l'Union européenne (UE). Ce vaccin du laboratoire américain Moderna devient donc le deuxième à recevoir la certification pour l’UE après celui de BioNTech et Pfizer en décembre. Mais cette autorisation survient à un moment où les stratégies européennes et nationales pour la vaccination sont remises en cause dans plusieurs pays de l’UE.