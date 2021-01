Espagne: au Covid, s'ajoutent la hausse des prix et la progression du chômage

En ce début d’année, les prix ont pris l’ascenseur en Espagne. La TVA sur certains aliments a été revu à la hausse ainsi que les carburants, l’électricité ou l’impôt sur le revenu alors que les Espagnols se sont appauvris ces derniers mois avec 37 000 nouveaux chômeurs en décembre dernier, soit 16,4% de la population sans emploi.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

La redoutable « ascension » du mois de janvier aura bien lieu cette année en Espagne. C’est ainsi que les Espagnols nomment la hausse des prix qui accompagne la nouvelle année. Or, cette fois, les augmentations sont plus dures à avaler alors que la pandémie du Covid-19 a mis fin à six ans de croissance de l’emploi. Certains produits comme les aliments et boissons sucrées connaissent un pic fulgurant de la TVA passant de 10 à 21%.

Le prix des céréales est également revu à la hausse faisant monter de 10 à 20 centimes le prix du pain. Mais c’est surtout le prix du gaz avec une hausse de 6% ou de l’électricité de 27% qui font le plus grincer. Car cela ne pouvait que plus mal tomber, alors qu’une vague de froid s’est abattue sur la péninsule, laissant des flocons de neige de l’Andalousie aux Pyrénées.

Le chauffage est devenu pour beaucoup un luxe. La pauvreté énergétique affecte 10% de la population. Le parti Podemos de gauche, allié des socialistes au gouvernement, a demandé qu’aucun foyer ne se retrouve sans électricité. Un vœu non exaucé car près de 2000 familles vivent dans la banlieue de Madrid depuis 90 jours sans lumière.

