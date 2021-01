UE: Frontex pointe une baisse du nombre d'arrivées illégales de migrants en 2020

Depuis 2013, il n’y a jamais eu aussi peu de franchissements illégaux de frontières européennes selon Frontex. AFP - WOJTEK RADWANSKI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Selon l’agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes, le ralentissement du nombre de passages illégaux de migrants est largement à mettre au compte des mesures anti-Covid-19 prises par les gouvernements des 27, autant sur les frontières intérieures qu’extérieures de l’Union européenne. Et ils se dirigent surtout vers l’Afrique de l’Ouest et non plus vers la Turquie pour essayer d’entrer en Europe. Il y a également de moins en moins de femmes et d’enfants.