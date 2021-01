Espagne: Madrid bloquée par une tempête de neige en pleine pandémie

Une immense préoccupation à Madrid. C’est la plus grave tempête de neige de ces 50 dernières années, a dit le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska. Trois personnes sont mortes dans le pays, dont une dans la capitale. Cinq provinces, dont celle de Madrid, sont en alerte rouge, 652 routes affectées et, la semaine prochaine, une vague de froid intense est en prévision, le tout sur fond de pandémie qui avance.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Madrid est une ville pour ainsi dire bloquée : l’aéroport et les gares ferroviaires sont fermées, le trafic routier est presque totalement interrompu, sauf les cars de police et les ambulances, et il faudra un certain temps avant que cela soit rétabli.

Des centaines d’arbres ont été arrachés, le chaos règne un peu partout. Nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour rétablir la normalité, a assuré le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska. La situation se complique tout spécialement pour les gens qui doivent se rendre dans les centres de soins et les hôpitaux.

Virginia Ramirez, productrice de télévision, est directement concernée : « Mon père doit venir se faire opérer de tumeurs dans le colon. Il vient d’un village de la province de Tolède et on ne sait pas de science certaine, avec la difficulté d’accéder, si ce lundi la première partie de l’opération pourra avoir lieu ou non. »

Le père de Virginia pourra, elle l’espère, obtenir un rendez-vous ultérieur. Mais c’est bien plus préoccupant pour tous les malades du Covid qui ne peuvent se rendre aux urgences, les accès routiers étant très compliqués et assurés par des volontaires.

Le personnel soignant a dû allonger ses rotations, car beaucoup ne peuvent se rendre dans les hôpitaux. Quant à la campagne de vaccination, où Madrid est déjà très en retard sur les autres régions, elle a du être reportée de quelques jours.

