Covid-19: le Royaume-Uni en tête du programme Covax pour la vaccination dans les pays les plus pauvres

Le programme Covax est une initiative de l'OMS pour assurer un accès équitable à la vaccination. REUTERS - DADO RUVIC

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec plus de 80 000 décès dûs au Covid-19, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Mais son gouvernement, avec l'aide de l'ONU et d'autres États, a réalisé une levée de plus de 800 millions d'euros pour venir en aide aux populations les plus vulnérables à la crise sanitaire.