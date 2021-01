Espagne: déneigement intensif avant l'arrivée d'une vague de froid

Déneigeuse en action sur une autoroute à Rivas Vaciamadrid, le 9 janvier 2021. AP - Manu Fernandez

Au lendemain d'une tempête de neige historique, les autorités sont engagées, ce dimanche 10 janvier, dans une course contre la montre pour déneiger les rues et routes à Madrid et dans une partie de l'Espagne avant l'arrivée d'une vague de froid inédite sur la péninsule ibérique.