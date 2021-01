La Belgique franchit le cap des 20 000 morts du coronavirus

«Le port d'un masque est obligatoire à partir de 12 ans» peux-t-on lire sur ce panneau dans une rue d'Anvers, dans la région flamande de la Belgique, le 27 juillet 2020. REUTERS/Bart Biesemans

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Belgique a passé ce dimanche le cap des 20 000 morts du coronavirus, ce qui maintient le royaume dans le triste peloton de tête mondial derrière Saint-Marin. Dès le début de la première vague, le nombre de morts dues au coronavirus avait atteint des records chez les Belges et ce nombre reste très élevé depuis. À titre de comparaison, l’Allemagne compte deux fois plus de morts que la Belgique pour une population huit fois plus nombreuse.