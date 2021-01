Procès pour corruption du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz

Le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz à la Cour de justice israélienne de Rishon Lezion près de Tel Aviv, le 14 août 2017. JACK GUEZ / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est une affaire de corruption internationale qui mobilise les polices du monde entier depuis des années, des États-Unis, en passant par Israël et la Guinée, et dont le dénouement est attendu en Suisse où le procès de Benny Steinmetz s'ouvre ce lundi à Genève. Le milliardaire et diamantaire franco-israélien est accusé d'avoir conclu un « pacte de corruption » avec l'épouse de l'ex président guinéen Lansana Conte. En jeu : le contrôle de l'une des plus importantes mines de fer au monde.