Deux Russes condamnés en Suède pour tentative de meurtre d'un blogueur tchétchène

Sur cette photo prise le 14 novembre 2018, Tumso Abdurakhmanov, le blogueur vidéo tchétchène de 32 ans, est photographié lors d'un entretien avec l'Associated Press quelque part en Pologne. AP - Francesca Ebel

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Suède, deux Russes ont été condamnés à 10 et 8 ans de prison dans une tentative de meurtre d’un blogueur tchétchène très populaire et critique du pouvoir de Ramzan Kadyrov. Tumso Abdurakhmanov avait survécu à une attaque au marteau en début d’année dernière et avait réussi à maîtriser son assaillant.