Espagne: après la neige, une vague de froid intense va traverser le pays

Ce weekend de janvier, les Madrilènes pouvaient facilement circuler à pied dans toutes les rues de la capitale espagole. REUTERS - SUSANA VERA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Madrid, on se remet comme on peut de la plus grave tempête de neige de ces cinquante dernières années. Trois morts sont à déplorer dans le pays, dont un dans la capitale. Cinq provinces, dont celle de Madrid, sont toujours en alerte rouge. Au total, 694 routes sont affectées et, jusqu’à jeudi, une vague de froid intense va débarquer, le tout sur fond de pandémie de coronavirus.