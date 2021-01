Italie: à Brescia, la fonderie automobile Torbole tente de résister à la crise

La pandémie frappe durement l’économie italienne. Selon l’institut des statistiques près de 17 000 entreprises pourraient mettre la clé sous la porte. Le pays attend avec impatience les fonds du plan de relance européen. À Brescia, pôle industriel de Lombardie, la fonderie automobile Torbole tente de résister à la crise. Reportage.

Avec notre envoyée spéciale à Brescia, Juliette Gheerbrant

Une trentaine de chaînes de production mécanique, des flacons de gel un peu partout et des parois de plexiglass entre certains postes.

« On a redémarré doucement, et là on a retrouvé notre niveau de production et de ventes. Mais c’est clair que la situation est changeante, on vit un peu au jour le jour », explique Pierluigi Bottichio qui dirige la production.

Et l’incertitude économique demeure. « Globalement, le confinement va entrainer une baisse d'activité d'environ 20%, en volume comme en chiffre d'affaires. », assure Fulgenzio Razio, le directeur des ressources humaines. Le Covid a durablement transformé la vie de l'usine, poursuit-il. « On a modifié les heures de travail, de repas, réorganisé les vestiaires, la manière de circuler, de se rencontrer et ça, ça va rester. »

D'autant que la présence physique s'impose pour 90% des employés. À terme, l'espoir pour Fulgenzio Razio c'est le vaccin, mais dans les équipes les avis divergent : « Je n’y tiens pas à tout prix, mais si c’est utile, qu’on me le demande, je le ferai », explique Alberto Trotti, chef d’atelier. Pour Chafik Adrab, c’est non. Et Bachir Fall, comme beaucoup, attends juste de voir : « J’ai un peu peur, mais si je vois quelqu’un qui le fais, une semaine après je le ferai ». L'important dans tout ça, ajoute Bachir, c’est d’aller de l'avant.

