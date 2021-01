L'Europe préoccupée par le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux

Le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, se dit perplexe car il n’y a pas de contrôle démocratique. Ici, à Bruxelles, le 16 décembre 2020. REUTERS - POOL

Alors que la procédure en destitution du président des États-Unis a été enclenchée, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Twitch et Snapchat ont déjà tous suspendu les comptes de Donald Trump depuis l’invasion du Capitole. En Europe, autant la condamnation a été unanime après les appels à la violence et l’invasion du Capitole de Washington, autant la préoccupation est grande devant des décisions vue comme des oukases et des atteintes à la liberté d’expression.