Royaume-Uni: 7 centres de vaccination massive pour accélérer la lutte contre la pandémie

Pour sortir de la crise, l'Angleterre compte vacciner d'ici mi-février quelque 15 millions de personnes de plus de 70 ans ou vulnérables, REUTERS - HANNAH MCKAY

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Royaume-Uni passe à la vitesse supérieure avec pour objectif la vaccination d'ici mi-février de quelque 15 millions de personnes de plus de 70 ans ou vulnérables ainsi que les personnels soignants. Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé avec plus de 80 000 morts.