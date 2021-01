Vladimir Poutine réunit les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan

via REUTERS - SPUTNIK

Le président russe Poutine a reçu le président azerbaidjanais Aliyev et le Premier ministre arménien Pashinyan à Moscou, le 11 janvier.

Vladimir Poutine a reçu ce lundi après-midi à Moscou les dirigeants arménien et azerbaïdjanais pour évoquer la situation dans le Haut-Karabakh. Une rencontre importante et utile, selon le président russe, qui a débouché sur la signature d’une déclaration commune

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Assurer le développement du Caucase du Sud après les combats de la fin de l’année dernière. Tel était le but de la rencontre réunissant à Moscou les président russe et azerbaïdjanais, ainsi que le Premier ministre arménien.

Deux mois après la fin des combats dans le Haut Karabakh, les trois hommes ont signé une déclaration commune. Selon ses termes, les vice-Premiers ministres russe, arménien et azerbaïdjanais créeront, dans un proche avenir, des groupes de travail chargés de présenter des plans concrets de développement des infrastructures de transport et de l’économie de la région.

Malgré cet accord, plusieurs questions restent en suspens. Le Premier ministre arménien a soulevé celle du statut de la province du Haut Karabakh et l’échange des prisonniers. Dans le même temps, il s’est engagé à résoudre ces questions le plus rapidement possible dans le cadre du groupe de Minsk.

Vladimir Poutine a souligné pour sa part que 48 000 personnes déplacées ou réfugiées avaient déjà regagné le Haut Karabakh et que des travaux intensifs étaient en cours pour restaurer les infrastructures, dont l’approvisionnement énergétique.

