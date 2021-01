Darknet: démantèlement du «plus vaste» site mondial de vente

La plateforme DarMarket, présentée comme le plus vaste point de vente du monde sur le Darknet, comptait 500 000 utilisateurs et plus de 2400 vendeurs. AP - Damian Dovarganes

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Tout sauf visible et accessible uniquement aux initiés sur internet, ce réseau est souvent utilisé pour des activités illégales et exige de longues enquêtes pour être démantelé. C'est ce qui vient d'arriver après des mois avec la fin ce lundi 11 janvier d'un site présenté comme la plus grande plateforme du Darknet au monde. La justice allemande a fourni ce mardi des informations sur cette opération internationale de longue haleine.