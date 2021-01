Covid-19: après plusieurs décès de séniors vaccinés la Norvège ouvre une enquête

Pour l’instant, 23 personnes sont décédées quelques heures ou quelques jours après leur vaccination. Kenzo Tribouillard AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La vaccination contre la Covid a commencé dans de nombreux pays, et le plus souvent les plus âgés font partie des publics prioritaires. Un choix logique – les séniors sont les plus susceptibles de mourir de cette maladie. Mais ce vaccin qui sauve des milliers de personnes âgées à travers le monde pourrait-il être dangereux pour des personnes trop âgées, ou trop malades ? C’est la question que l’on se pose en Norvège ou une série de décès suspects, juste après la vaccination, a motivé le lancement d’une enquête.