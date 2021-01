6500 soignants en arrêt maladie: l'Irlande en manque de personnel face au Covid-19

L'hôpital Saint-James de Dublin. © wikimedia

Près de 2000 patients hospitalisés à cause du Covid-19. L’Irlande n’avait jamais connu de tels chiffres, et le pic dans les hôpitaux n’est pas encore franchi. Et parmi ces patients, il y a des soignants ! 6500 d’entre eux sont arrêtés, contaminés ou cas contact. Dans les hôpitaux, la situation devient critique.