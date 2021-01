Allemagne: face aux nouveaux variants du Covid-19, les autorités étendent les mesures de confinement

En Allemagne, face aux risques liés à plusieurs nouveaux variants du Covid-19, le confinement a été prolongé et même renforcé. A l'issue de plusieurs heures de négociations, ce mardi 19 janvier, les autorités fédérales et régionales ont annoncé l'extension de ces mesures jusqu'au 14 février 2020.

Avec notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier

La décision était attendue : les Allemands sont appelés à ne pas relâcher leurs efforts face à l'épidémie de Covid-19. Jusqu’à la mi-février, ils devront continuer à limiter leurs contacts à une personne maximum en dehors des membres de leur foyer. Les écoles et magasins non-essentiels restent fermés et le télétravail devient obligatoire pour deux mois, là où cela est possible.

Réduire les contaminations dans les transports en commun

Les autorités veulent aussi réduire les contaminations dans les transports en commun en augmentant la fréquence de circulation des bus et des trains. Grande nouveauté, dans ces mêmes bus, métros et trains, ainsi que dans les magasins, les Allemands devront désormais porter soit un masque chirurgical, soit un masque FFP2. Les masques en tissu ne sont plus préconisés. Cela concerne aussi les lieux de travail.

Faire chuter le taux d'incidence

Pas de couvre-feu généralisé. Et en revanche, seuls la Bavière et le Bade-Wurtemberg ont imposé une telle mesure. L’objectif affiché est de voir chuter de manière drastique le taux d’incidence pour atteindre la barre des 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants. Il s’élève actuellement à 131.

