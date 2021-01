L'Europe satisfaite de l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche

L’investiture de Joe Biden ne suscite en Europe que des commentaires positifs. Il y a à la fois la satisfaction de voir arriver à la Maison Blanche un président prévisible et « normal » et la satisfaction aussi de voir partir son prédécesseur que les Européens honnissent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Les dirigeants européens ne boudent pas leur plaisir de voir enfin Donald Trump partir. Le plus franc est certainement le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Il va jusqu’à exprimer son soulagement, un sentiment partagé par beaucoup en Allemagne selon lui – et en fait par la plupart des dirigeants européens.

Maintenant que la page est enfin tournée tous sont sur la même longueur d’onde que le président du Conseil italien Giuseppe Conte qui se dit impatient de commencer à travailler avec Joe Biden.

C’est une aube nouvelle qui se lève sur la relation transatlantique, pour la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui se réjouit de ce que l’Union européenne ait de nouveau un ami à la Maison Blanche : « Les États-Unis sont de retour et l’UE est prête. »

Il faut dire que les dossiers à ouvrir sont nombreux, souligne le président du Conseil européen Charles Michel. Il propose un nouveau pacte aux États-Unis et il résume les priorités avancées par tous ici : le climat, la pandémie, la reconstruction économique et le commerce transatlantique, la paix et la sécurité et surtout la remise en place de la coopération et de l’ordre multilatéral mondial.

► À lire aussi: L'UE félicite Joe Biden et veut rebâtir un «partenariat robuste» avec les États-Unis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne